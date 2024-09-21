Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?

Türkiye'de çok küçük bir azınlık dışında hemen hemen tüm kesimler, evlerine girerken ayakkabılarını çıkarırlar.

Hijyen için de oldukça sağlıklı bir durum olan bu davranış, bazı kültürlerde kabalık olarak yorumlanabiliyor. İngilizler başta olmak üzere çeşitli Avrupa topluluklarında ayakkabı ile evde gezmek bir rutin haline dönüşmüş durumda.

Yabancı dizi ve film izleyenler, Amerikalı ya da İngiliz karakterlerin evlere ayakkabılarıyla girdiğini hatta doğrudan bu şekilde kendilerine yatağa bıraktığını görmüşlerdir. Peki bazı kültürlerde ayakkabıları çıkarmak gerekirken bazı durumlarda ise bunun tam tersinin kabul edilmesinin nedenleri ne?