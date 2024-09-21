Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
İngilizler başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ev içerisinde ayakkabı giymek yaygındır. Öyle ki, bu ülkelerin vatandaşlarına "Ayakkabılarını çıkarır mısın?" teklifini sunmak bile kabalık olarak algılanmaya yeter. Peki neden bazı kültürlerde ev içerisinde ayakkabı ile dolaşmak normal kabul ediliyor?
Türkiye'de çok küçük bir azınlık dışında hemen hemen tüm kesimler, evlerine girerken ayakkabılarını çıkarırlar.
Hijyen için de oldukça sağlıklı bir durum olan bu davranış, bazı kültürlerde kabalık olarak yorumlanabiliyor. İngilizler başta olmak üzere çeşitli Avrupa topluluklarında ayakkabı ile evde gezmek bir rutin haline dönüşmüş durumda.
Yabancı dizi ve film izleyenler, Amerikalı ya da İngiliz karakterlerin evlere ayakkabılarıyla girdiğini hatta doğrudan bu şekilde kendilerine yatağa bıraktığını görmüşlerdir. Peki bazı kültürlerde ayakkabıları çıkarmak gerekirken bazı durumlarda ise bunun tam tersinin kabul edilmesinin nedenleri ne?