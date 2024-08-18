Asansörlerdeki Kırmızı, Sarı, Mavi ve Yeşil Renklerin Anlamı Nedir? Bu Rengi Görürseniz Sakın Binmeyin

Asansörlerin periyodik kontrollerinin ardından, güvenlik durumunu gösteren renkli etiketler asansörlere yapıştırılır. Bu etiketler, asansörlerin can ve mal güvenliği açısından uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılır ve kullanıcıların rahatlıkla görebileceği şekilde kabin içindeki kumanda butonlarının etrafına ve ana duraktaki kumanda düğme panellerinin yanına yerleştirilir.

Eğer asansörünüzde bu etiketlerden biri yoksa, en kısa sürede apartman yöneticiniz veya apartman yönetim firmanızla iletişime geçerek asansörünüzün periyodik kontrol ve muayenesinin yapılmasını talep edebilirsiniz. Bu etiketler, asansör kullanıcılarının güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan bir sistemdir ve etiketlerin zarar görmemesi önemlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem