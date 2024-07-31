Anneanne ve Dedelerimiz Hep Yapardı: Evlerin Önüne Tuz Serpmek Meğer Bu İşe Yarıyormuş

Büyüklerimiz tarafından geçmişte sık sık yapılan evlerin dış kapısının önüne tuz dökme alışkanlığının altında ne yattığını merak ettiniz mi? Anneanne ve babaannelerimizde birçok kez gördüğümüz bu davranışın altında yatan neden öğrenenleri şaşırtıyor.

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Anneanne ve Dedelerimiz Hep Yapardı: Evlerin Önüne Tuz Serpmek Meğer Bu İşe Yarıyormuş - Resim: 1

Günümüzde 'sağlık düşmanı' olarak değerlendirdiğimiz tuz, geçmişte insanlar için en kutsal gıdalar arasında yer alıyordu.

Bu durum çok sayıda kültürel alışkanlığın ve inanışın tuz ile ilişkilendirilmesine neden olurken, herhangi bir bilimsel zemini bulunmasa da tuz ile ilgili birçok toplumda yeni ve farklı geleneklerin ortaya çıkmasına yol açtı. Özellikle muhafazakar ailelerde görülen ve büyükler tarafından dış kapıya tuz serpilmesi olayı kültürel bir mirasın devamı anlamına geliyor.

Son yıllarda geleneksel değerlere önem veren ailelerde bu uygulamanın sıkça rastlanması, kültürel bir mirasın devam ettiğini gösteriyor. İşte eski Türk inanışlarından biri olan dış kapıya tuz serpmenin altında yatan gerçek...

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