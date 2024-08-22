30 Yıllık Bahçıvanlar Açıkladı: Suya Eklediğinizde Ölmüş Çiçekleri Bile Canlandırıyor

Bahçıvanlara göre solmuş ya da ölmüş bir orkideyi canlandırmak için en iyi yöntem, mutfakta kendi imkanlarınızla hazırlanacak bir gübreden geçiyor.



Özellikle yaz ayları için bulunabilecek en iyi gübre, siyah çaydır. Orkidelerinizi siyah çay gübresiyle beslemek, bitkilerin büyümesi için gerekli nitrojen ve potasyumu sağlamasının yanı sıra, çiçeklerin köklerinin sağlamlaşmasına yardımcı olacak. 30 yıldır İngiltere'de bahçıvanlık yapan Mark Curran, Daily Express'e verdiği demeçte gübre tarifini paylaşarak, özellikle orkide çiçekleri için yapılması gerekenleri sıraladı.