Acun Ilıcalı’nın Tutmayan ‘Ferdi’ Öngörüsü Gündem Oldu: Bugün 40 Milyonu Getirin, Ferdi’yi Asla Satmayız

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton’a 35 milyon euro bonservisle transfer oldu. Acun Ilıcalı'nın, Fenerbahçe'den ayrılan Ferdi için geçmişte söylediği sözler, Ferdi'nin gidişinin ardından sosyal medyada gündem oldu.

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Acun Ilıcalı’nın Tutmayan ‘Ferdi’ Öngörüsü Gündem Oldu: Bugün 40 Milyonu Getirin, Ferdi’yi Asla Satmayız - Resim: 1

Acun Ilıcalı’nın Ferdi Kadıoğlu için söylediği ve aksi çıkan sözler sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe’de camiayı üzen bir ayrılık yaşandı. 2018’den beri Fenerbahçe forması giyen, son yıllarda gelişen oyunuyla Avrupa’nın ilgisini çeken, EURO 2024’te Türkiye A Milli Takımı’nın parlayan yıldızlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu, bonuslarla birlikte 35 milyon euroluk bir bonservisle Fenerbahçe’den İngiltere Premier Lig temsilcisi Brighton’a gitti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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