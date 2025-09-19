Herkes Bunu Gözünden Kaçırmış! Uğurcan Çakır'ın Kontratındaki Özel Madde Devrede: Sahaya Adım Atmaz Çuvalla Para Aldılar
Galatasaray’ın sürpriz bir şekilde Trabzonspor'a net 27.5 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Uğurcan Çakır'ın sözleşmesindeki bu detay gözlerden kaçmış. Milli kalecinin sözleşmesinde 3 milyon euroluk bonus maddesi bulunduğu ve çıktığı Şampiyonlar Ligi maçı ile Trabzonspor'un kasasına giren toplam miktar 30.5 milyon euroya çıkmış oldu. İşte Uğurcan Çakır haberinin detayları…
Kaynak: Haber Merkezi
Sürpriz bir şekilde Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır’ın bonus maddesi dün Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Frankfurt – Galatasaray maçı ile devreye girdi.
Galatasaray'ın net 27.5 milyon euro bonservis ödediği Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinde 3 milyon euroluk da bonus maddesi yer alıyordu.
Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısına çıkan Galatasaray, Uğurcan Çakır’ı oynattığı için bonus maddesi devreye girmiş oldu.
Böylece Uğurcan Çakır transferinden Trabzonspor'un kasasına girecek toplam net bedel 30.5 milyon euroya çıkmış oldu.