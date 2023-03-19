Kılıçdaroğlu'na İzmir'de miting gibi karşılama: Kalabalıktan aracına binmekte zorlandı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için gittiği İzmir'de yoğun ilgiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nu karşılayanlar miting havası oluşturdu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partili kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Havalimanına akın eden partililer, CHP liderini alkış ve sloganlarla karşıladı.

İzmir'de gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ndeki programa Millet İttifakı liderleri de katılacak.

KILIÇDAROĞLU, ALKIŞLARLA KARŞILANDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan uçakla İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu'nu havalimanında çok sayıda partili, slogan ve alkışlarla karşıladı.

Kılıçdaroğlu, zorlukla binebildiği aracından kendisini karşılamaya gelen partilileri selamladı. CHP lideri, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak program öncesi dinlenmek üzere oteline gitti.

 
 
 

Kaynak: İHA

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Seçim 2023 Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu
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