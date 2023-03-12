Depremzede çocuktan Kılıçdaroğlu'na: Kemal Abi, seninle fotoğraf çektirelim de havamız olsun

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Konak Belediyesi’nin depremde yıkım ile karşılaşan Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kurduğu çadırkenti ziyaretinde bir çocuğun sözleri çevredekileri güldürdü. Çocuk CHP lideri ile 'havamız olsun' diyerek fotoğraf çektirdi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Konak Belediyesi’nin deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kurduğu çadır kenti ziyaret etti. CHP lideri çadır kentte depremzedelerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, depremzedelere “Yanınızdayız. Felaketi birlikte, dayanışma içinde atlatacağız” mesajı verdi.

Çadırkentte kalan çocuklara hediyeler veren Kılıçdaroğlu, “İşte bu güzel çocuklarımızın yarınları için daha çok çalışacağız. Güzel bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız” dedi.

Bir çocuk bu sırada, “Kemal Abi, seninle fotoğraf çektirelim de havamız olsun” diyerek Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi’nin kurduğu çadır kentin en küçük misafiri olan 4 aylık Ebrar bebek ve 1 yaşındaki Emre’yi kucağına aldı.

Çadır kentte kalan gençler ise kendileriyle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu’ndan üniversite hazırlıkları için destek istedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u işaret eden Kılıçdaroğlu, “Belediye Başkanı’mız burada, size gereken her türlü desteği verecektir” dedi.

 
 

Kaynak: ANKA

Etiketler
Deprem AFAD Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı
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