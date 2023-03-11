Akşener Hatay'da Gökhan Zan'la karşılaştı: 'Sen bizi ayağa kaldırdın'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Hatay'a gitti.
Burada açıklamalarda bulunan Akşener, ziyaret sırasında eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan ile karşılaşan Meral Akşener'in görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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