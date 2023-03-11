Akşener Hatay'da Gökhan Zan'la karşılaştı: 'Sen bizi ayağa kaldırdın'

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, deprem bölgesi Hatay'da Gökhan Zan ile karşılaştı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Hatay'a gitti. 

Burada açıklamalarda bulunan Akşener, ziyaret sırasında eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan ile karşılaşan Meral Akşener'in görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 

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