Akşener Hatay'da Gökhan Zan'la karşılaştı: 'Sen bizi ayağa kaldırdın'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Hatay'a gitti.

Burada açıklamalarda bulunan Akşener, ziyaret sırasında eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan ile karşılaşan Meral Akşener'in görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.