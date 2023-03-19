İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için İzmir'e giden Kılıçdaroğlu'na yoğun ilgi
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin 5'inci gününde Millet İttifakı buluşması için İzmir'e giden CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İzmirliler tarafından karşılandı. Yurttaşların ilgisi renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katılmak üzere İzmir’e gitti.
Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de büyük ilgiyle karşılandı. Kılıçdaroğlu'nun İzmirliler tarafından karşılandığı anlar fotoğraf karelerine de yansıdı.
MİLLET İTTİFAKI TEMSİLCİLERİ İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ'NDE
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin 5'inci gününde Millet İttifakı temsilcileri bir araya geliyor.
Saat 17.00’de başlayacak olan, ‘Yeniliğe Davet’ başlığıyla yapılan ve geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne 13’üncü Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılacak. İYİ Parti'yi ise Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale temsil edecek.