İmamoğlu ve Yavaş'tan seçim güvenliği mesajı
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan seçim gününe dair ortak mesaj geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ikili, seçim gününe dair çağrıda bulundu.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşım yaptı. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimler için İmamoğlu ve Yavaş, seçmenlere çağrıda bulundu.
14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızı Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum.@gonulluTR https://t.co/deFexY5FEP pic.twitter.com/9pso0CkbSY— Mansur Yavaş 2023 (@mansuryavas23) March 19, 2023
Aynı anda Ekrem İmamoğlu da benzer ifadelerle aynı çağrıyı yaptı. Paylaşımında 14 Mayıs çağrısıyla ilgili konuştuğu videoya da yer veren İmamoğlu’nun paylaşımı ise şu şekilde:
“14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin”
14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin.@gonulluTR https://t.co/9zTn0fFo0P pic.twitter.com/v6ZF0ywDvk— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2023