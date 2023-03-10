BBP'li Destici Kızılay Başkanı'na 'istifa' çağrısını yineledi: 'Sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyorum'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında deprem sonrasında çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a yaptığı istifa çağrısını yineledi.

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Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP'a çadır sattığının ortaya çıkması sonrası Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısında bulunmuştu. Destici, bugün katıldığı bir televizyon programında istifa çağrısını "Kızılay'ın çadır satmasını kabul edemem. Kızılay Başkanı ile görüşmedim sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyorum" ifadeleri ile yineledi.

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