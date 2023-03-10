BBP'li Destici Kızılay Başkanı'na 'istifa' çağrısını yineledi: 'Sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyorum'

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP'a çadır sattığının ortaya çıkması sonrası Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısında bulunmuştu. Destici, bugün katıldığı bir televizyon programında istifa çağrısını "Kızılay'ın çadır satmasını kabul edemem. Kızılay Başkanı ile görüşmedim sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyorum" ifadeleri ile yineledi.