Melda Onur: Muhalefet voltran oluşturdu; yapıyı terk eden oyunun dışında kalır

GERÇEK GÜNDEM /

Gazeteci ve 24. Dönem CHP Milletvekili Melda Onur, Gerçek Gündem’in sorularını yanıtladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yaptığımız söyleşide Melda Onur, Beyoğlu’nda uygulanan polis ambargosunun geçmiş yıllardan çok daha fazla olduğunu söyledi. “Bu bir gövde gösterisi” diyen Onur’a göre amaç kadınları ve halkı yıldırmak. Melda Onur, “Bu yaşadığımız, önümüzdeki iki ayı nasıl geçireceğimizin fragmanı gibi” dedi.

DEPREM SONRASI GEÇ KALINDI

Depreme müdahalede en azından 48 saat geç kalındığını söyleyen Melda Onur’a göre hala büyük bir koordinasyonsuzluk var. Deprem haberi alınır alınmaz yurt dışından kurtarma ekiplerinin geldiğini ama bunların da yanlış yönlendirildiğini söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Onur, 99 depreminde sivil toplumun yükselişe geçtiğini hatırlattı. Onur, bu depremde de büyük bir dayanışmanın yaşandığını ama iktidarın bu dayanışmaya partizanca yaklaştığını söyledi.

İKTİDARDA TELAŞ VAR

Altılı masada çıkan kriz çıktığında neler düşündüğünü sorduğumuz Melda Onur, “Aslında Kemal Bey, Akşener’in konuşmasının hemen ardından 'taşlar yerine oturacak’ demişti. Taşlar bu kadar güzel yerine oturamazdı. Kemal Bey ileriyi görüyormuş” dedi.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın başkan yardımcısı olma önerisiyle krizin aşılabildiğini hatırlattığımızda ise “Üç önemli isim Voltran oluşturdu diyen Melda Onur şöyle devam etti: “İki güçlü isim daha çok sahada olacak, onları sevenler de daha çok destek verecek. Bu formüle üçüncü ittifak olan Emek ve Özgürlük de sempatiyle baktı. Onlar da aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Muharrem İnce de adaylıktan çekilebilir. Bundan sonra o yapıyı terk eden oyunun dışında kalır.”

Oluşan güç birliğinin iktidar kanadında büyük bir telaş yarattığını söyleyen Melda Onur’a göre en büyük panik de yandaş medyada yaşanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem