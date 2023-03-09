Melda Onur: Muhalefet voltran oluşturdu; yapıyı terk eden oyunun dışında kalır

Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan Melda Onur, Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı adayı göstermesini ve 21. Feminist Gece Yürüyüşü'nün yasaklanmasını değerlendirdi. Onur, "önümüzdeki iki ayı nasıl geçireceğimizin fragmanı gibi" dedi.

GERÇEK GÜNDEM /

Gazeteci ve 24. Dönem CHP Milletvekili Melda Onur, Gerçek Gündem’in sorularını yanıtladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yaptığımız söyleşide Melda Onur, Beyoğlu’nda uygulanan polis ambargosunun geçmiş yıllardan çok daha fazla olduğunu söyledi. “Bu bir gövde gösterisi” diyen Onur’a göre amaç kadınları ve halkı yıldırmak. Melda Onur, “Bu yaşadığımız, önümüzdeki iki ayı nasıl geçireceğimizin fragmanı gibi” dedi.

DEPREM SONRASI GEÇ KALINDI

Depreme müdahalede en azından 48 saat geç kalındığını söyleyen Melda Onur’a göre hala büyük bir koordinasyonsuzluk var. Deprem haberi alınır alınmaz yurt dışından kurtarma ekiplerinin geldiğini ama bunların da yanlış yönlendirildiğini söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Onur, 99 depreminde sivil toplumun yükselişe geçtiğini hatırlattı. Onur, bu depremde de büyük bir dayanışmanın yaşandığını ama iktidarın bu dayanışmaya partizanca yaklaştığını söyledi.

İKTİDARDA TELAŞ VAR

Altılı masada çıkan kriz çıktığında neler düşündüğünü sorduğumuz Melda Onur, “Aslında Kemal Bey, Akşener’in konuşmasının hemen ardından 'taşlar yerine oturacak’ demişti. Taşlar bu kadar güzel yerine oturamazdı. Kemal Bey ileriyi görüyormuş” dedi.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın başkan yardımcısı olma önerisiyle krizin aşılabildiğini hatırlattığımızda ise “Üç önemli isim Voltran oluşturdu diyen Melda Onur şöyle devam etti: “İki güçlü isim daha çok sahada olacak, onları sevenler de daha çok destek verecek. Bu formüle üçüncü ittifak olan Emek ve Özgürlük de sempatiyle baktı. Onlar da aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Muharrem İnce de adaylıktan çekilebilir. Bundan sonra o yapıyı terk eden oyunun dışında kalır.”

Oluşan güç birliğinin iktidar kanadında büyük bir telaş yarattığını söyleyen Melda Onur’a göre en büyük panik de yandaş medyada yaşanıyor.

 

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem AKP MHP CHP İYİ Parti Demokrat Parti Saadet Partisi Gelecek Partisi DEVA Partisi HDP 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim

Benzer Videolar

CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi: Kaybını arayan aile hastane hastane dolaştırılmaz CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi: Kaybını arayan aile hastane hastane dolaştırılmaz
Aylin Nazlıaka, Nurdağı’nda iş makineleriyle yıkılan belediye binasını inceledi Aylin Nazlıaka, Nurdağı’nda iş makineleriyle yıkılan belediye binasını inceledi
Yemen'de tekne battı: 14 ölü Yemen'de tekne battı: 14 ölü
Kılıçdaroğlu'ndan depremzede çocuklara para dağıtan Erdoğan'a: İnsanlıktan çıkanlar ancak bunu yapar Kılıçdaroğlu'ndan depremzede çocuklara para dağıtan Erdoğan'a sert tepki
İskenderun sahil bandında oluşan yarıklar havadan görüntülendi İskenderun sahil bandında oluşan yarıklar havadan görüntülendi
Hatay'da çadırkentte valiliğin tahliye girişimine ve gönüllüleri hedef almasına yurttaşlardan sert tepki Çadırkentte valiliğin tahliye girişimine ve gönüllüleri hedef almasına yurttaşlardan sert tepki
AKP'li başkan ezan okununca yayına ara verdi, Mehmet Akif Ersoy'un yanıtı gündem oldu AKP'li başkan ezan okununca yayına ara verdi, Mehmet Akif Ersoy'un yanıtı gündem oldu
Hatay Dörtyol'da depremin 22’nci gününde çadır kuyruğu Hatay Dörtyol'da depremin 22’nci gününde çadır kuyruğu
Malatya'da enkaz başında bekleyen vatandaş: Ellerim kopsun onlara oy verdim Malatya'da enkaz başında bekleyen vatandaş: Ellerim kopsun onlara oy verdim
Malatya'da depremi Elazığ'da da hissedildi: Sarsıntı anı böyle görüntülendi Malatya'da depremi Elazığ'da da hissedildi: Sarsıntı anı böyle görüntülendi
Başhekim uyardı: Deprem sonrası vertigo artışı olabilir Başhekim uyardı: Deprem sonrası vertigo artışı olabilir
Antakya’da fay hattı geçen köyde derin yarıklar oluştu: 'Nereye gideceğimizi şaşırdık' Antakya’da fay hattı geçen köyde derin yarıklar oluştu: 'Nereye gideceğimizi şaşırdık'
ÇOK OKUNANLAR
Hangi anket şirketi daha isabetli? İşte şirketlerin 2018 seçim tahminleri ve yanılma payları! Hangi anket şirketi daha isabetli? İşte şirketlerin 2018 seçim tahminleri ve yanılma payları!
Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları
Bu burçları sakın hafife almayın: İşte zekası zehir gibi olan o 3 burç Bu burçları sakın hafife almayın: İşte zekası zehir gibi olan o 3 burç
TOGG için NFT alanlar zarar etti, firma fikir değiştirdi: Mağdurlar sosyal medyayı ayaklandırdı! TOGG için NFT alanlar zarar etti, firma fikir değiştirdi: Mağdurlar sosyal medyayı ayaklandırdı!
Parti seçmenleri depremden kimi sorumlu tutuyor? Parti seçmenleri depremden kimi sorumlu tutuyor?