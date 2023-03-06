Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Ahmet Davutoğlu hiç uyumadı, milletimiz için siyaset yapmak mecburiyetindeyiz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Millet İttifakı’na dönüşünü değerlendirirken duygulandı.

"AHMET DAVUTOĞLU HİÇ UYUMADI"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Sayın Genel Başkan (Ahmet Davutoğlu) hiç uyumadı. Tabii bizler de hiç uyumadık. Duygusal bir insan değilim ama duygusallaşıyorum. Milletimiz adına siyaset yapmak mecburiyetindeyiz, kendimiz için değil. Demokrasi için, cumhuriyet için, evine ekmek götüremeyenler için siyaset yapmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Krizin çözülebilmesi için gün içinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Akşener'le görüştü. Akşener'in iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönünde teklifini Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabul etmesi üzerine İYİ Parti lideri masaya döndü.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı toplantısı için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelen ilk lider oldu. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelen ikinci lider oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Genel Merkez'e gelen üçüncü isim oldu. Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener'in de binaya gelmesiyle toplantı başladı.