Kılıçdaroğlu'ndan depremzede çocuklara para dağıtan Erdoğan'a: İnsanlıktan çıkanlar ancak bunu yapar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afetlere sebep olan ihmallerin ardından Adıyaman'da depremzede çocuklara bariyerlerin arkasından para dağıtması tepki çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Erdoğan'a tepki gösterdi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Adıyaman'da, çocuklara para dağıttı.

Bugün beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman’a giden Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 'depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını' belirterek "helallik" istemişti.

Erdoğan, 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen Rize sel felaketinde de yurttaşlara otobüsten çay fırlatmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A İNSANLIKTAN ÇIKANLAR ANCAK BUNU YAPARLAR

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki çeken görüntülerine yanıt CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisinin grup toplantısında geldi. Kılıçdaroğlu, "Para dağıtarak 'insanları acaba yanımıza çekebilir miyiz?' diye düşünüyorlar. Para ile insan iradesi satın alınır mı! En acılı günde 'sana para vereceğim' denilir mi! İnsanlıktan çıkanlar ancak bunu yaparlar. Nasıl bir devlet yönetimi, nasıl bir çürümüşlüktür? Anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı. 

 
 
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