CHP'li Şevkin: Jeoteknik etütleri yapılmadan yapılaşmaya gidilmesi akla, mantığa, bilime uygun değil

Müzeyyen Şevkin, bugün yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde orman arazilerinin ve mera alanlarının imara açılması konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yetkiler veren KHK’nın geri çekilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir yıl içinde konutları teslim edeceğiz” söyleminin akla, mantığa ve bilime uygun olmadığını da belirten Şevkin, şunları söyledi:

“CUMHURBAŞKANI; ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA İNANILMAZ YETKİLER VEREN BİR KHK ÇIKARDI”

“6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Olağanüstü Hal ilan edilmişti. Üzerinden 18 gün geçmeden bir gece yarısı kararnamesiyle Sayın Cumhurbaşkanı, bu kez mera alanlarını ve orman alanlarını yapılaşmaya açabilecek; Çevre, Şehircilik Bakanlığı’na inanılmaz yetkiler veren bir kanun hükmünde kararname çıkardı. Köy alanları, yapılaşmaya açılacak alanlar, resen Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılabilecek. Bunlar askıya çıkamayacak, herhangi bir sorgulama olamayacak. Takas yapma yetkisi de yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın emrine verilmiş durumda.

“‘BİR YIL İÇİNDE BİNALARI BİZ SİZE TESLİM EDECEĞİZ’ DENİLMESİ AKLA, MANTIĞA VE BİLİME UYGUN DEĞİLDİR”

Üç tane çadırı depremin üzerinden geçen 23 günde götüremeyen devlet; alelacele, apar topar ne yazık ki bu orman alanlarına ve mera alanlarına sanki bir fırsatçılık yaparak buraları yapılaşmaya açma gibi derdi var izlenimi yaratıyor. Buraların jeolojik, jeoteknik etütleri yapılmadan ve bir yıl boyunca artçı depremlerin devam edeceği bilinmesine rağmen hemen buralarda yapılaşmaya gidilmesi, ‘Bir yıl içinde binaları biz size teslim edeceğiz’ denilmesi gerçekten akla, mantığa ve bilime uygun değildir.

Derhal bu karardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Hem insanların hak gaspı açısından hem de en önemli hak olan yaşam hakkı açsından bu incelemeler yapılmalıdır. Sadece Çevre, Şehircilik Bakanlığı değil, ilgili tüm kurumların yetkili olduğu, belediyelerinde bunun içerisinde olduğu bir yapılanma mutlaka hayata geçirilmelidir.

“AKLIMIZA ‘HÜKÜMET YENİDEN BİR FIRSATÇILIK MI YAPIYOR’ SORUSUNU GETİRMEKTEDİR”

Yine benzer şekilde, Bebeli köyünde 207 bin 789 metrekare alan, 30 milyon 400 bin liraya birilerine peşkeş çekilmiştir. Bir taraftan Hazine arazileri bir taraftan orman arazileri ve mera alanları… Ne yazık ki aklımıza, ‘Hükümet yeniden bir fırsatçılık mı yapıyor sorusunu’ getirmektedir. Derhal bu kararınızdan vazgeçin.”

Kaynak: ANKA