Artçı sarsıntılar sürüyor: Barış Atay ve Serhan Asker, canlı yayında depreme yakalandı

6 Şubat'ta meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin artçıları sürüyor. Son olarak Halk TV yayınında Barış Atay deprem bölgesinde koşulları anlatırken deprem meydana geldi.

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6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Depremler nedeniyle 24 bin 617 vatandaş hayatını kaybetti; 80 bin 278 kişi yaralandı. 

Yüzbinlere yurttaşın evsiz kaldığı tahmin edilirken artçı sarsıntıların sürmesi endişeleri artırıyor. Son olarak Halk TV'nin Hatay'da yayın yaptığı sırada deprem meydana geldi. Halk TV'nin afet bölgesinden yayın yapan sunucusu Serhan Asker, deprem bölgesindeki ihmalleri ve depremzedelerin ihtiyaçlarını Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay ile konuştuğu sırada artçı deprem meydan geldi. 

"BU BİNA ÜZERİMİZE YIKILABİLİR"

Barış Atay, "Biz bu halde yaşıyoruz arkadaşlar, biz bu halde bile konuşmaya devam ediyoruz" sözleriyle afet bölgesindeki durumu anlattı. Serhan Asker, "Bu bina üzerimize yıkılabilir" diyerek yakınında bulundukları hasarlı binanın yarattığı tehlikeye dikkat çekti. 

 
 
 
 
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