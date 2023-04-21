Gazeteci Serdar Akinan, gözaltı sürecinde yaşananları Gerçek Gündem'e anlattı

Gazeteci Serdar Akinan yerleştiği Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı bir köydeki evinden sabaha karşı gözaltına alındı. Gazeteci arkadaşları ve dostları bir süre Akinan’dan haber alamadı ve bu büyük bir endişeye neden oldu. Daha sonra Serdar Akinan’ın İstanbul’a getirildiği ve Vatan Caddesi’nde bulunan Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulandığı öğrenildi. Akinan savcılık sorgusunun ardından denetimli serbestlik koşuluyla bırakıldı.

Akinan’ın gözaltına alınış nedeninin ise, son günlerde çektiği videolardaki iddialarıyla gündeme gelen Muhammed Yakut’la ilgili haberi olduğu öğrenildi. Muhammed Yakut, youtube’da arka arkaya yayınladığı videolarda bazı bakanlar, AKP üst düzey yöneticileri, iktidara yakın iş insanlarının isimlerini vererek birtakım ithamlarda bulunuyordu. Akinan bu iddialarla ilgili Yakut ile görüşmüş ve kendi youtube kanalında haber yapmıştı.

Gazeteci Serdar Akinan gözaltı sürecini, başından geçenleri Gerçek Gündem’e anlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem