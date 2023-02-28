AKP'li başkan ezan okununca yayına ara verdi, Mehmet Akif Ersoy'un yanıtı gündem oldu

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentteki son durum hakkında bilgi verdi.

"Kahramanmaraş iki büyük depremin merkezi. Depremin olmasıyla birlikte arama kurtarma ağırlıklı çalışma devam etti. Eşzamanlı olarak barınma ve beslenme hamdolsun kamu kurum, kuruluşları, STK, belediyeler süreç ilerledi. Şu anda 78 bin üzerinde çadır var. Şu ana kadar çadırların büyük kısmı karşılandı. Bireysel talepler var. Çadır konusunda şu anda önemli sorunumuz yok. Bireysel talepler var. Tamamına yakını AFAD tarafından karşılanıyor." diyen Güngör'ün konuşması sırasında ezan başladı.

"EZAN OKUNUYOR BEKLEMEMİZ LAZIM"

Ezan sesini duyduktan sonra "Aziz Allah" diyen Güngör, "Ezan okunuyor, beklememiz lazım" dedi. Mehmet Akif Ersoy ise "Ezanın okunmasını mı bekleyelim istiyorsunuz? Bildiğim kadarıyla caiz olmaması gibi bir durum yok ama size saygı duyuyorum" dedi. Güngör ise Ersoy'a "Ezanı bekleyelim" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, "Ezandan sonra devam edelim" diyerek röportaja ara verdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, yaşananları Zübük filmine benzetti ve "Zübük filminin 2023 versiyonu" yorumlarını yaptı.