Show TV muhabiri, 'yardım gelmedi' diyen vatandaşın yanından uzaklaştı

Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, konuştuğu depremzede ekiplerin gelmediğini söyleyince lafını kesip uzaklaştı.

Gece saat 1’de Kahramanmaraş’tan Habertürk yayınına bağlanan Södekoğlu, deprem alanında bir yurttaşla konuştu.

Kendisinin enkazdan çıktığını ama ailesinin hala enkaz altında olduğunu anlatan yurttaş, “Kaç gündür bekliyoruz, tek bir araç bile göndermiyorlar. Ben kardeşimden ses duydum ‘Abla ne olursun beni kurtar’ dedi. Hiç kimse gelmiyor asla” diye konuşurken Södekoğlu birden araya girdi.

Depremzede yurttaşın yüzünde şaşkınlık oluşurken Show TV muhabiri ekiplerin Kahramanmaraş’ı ‘karış karış gezdiğini’ anlatarak uzaklaştı ve kamera başka yöne çevrildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi.

Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, Hatay en çok etkilenenler arasında. Merkezde ilk 24 saat boyunca neredeyse hiç arama kurtarma çalışması yapılmazken, yeni başlayan çalışmalarda enkaz altındaki birçok yurttaş kurtarılmaya çalışılıyor.

Deprem bölgelerinden Hatay’ın İskenderun ilçesinden de bir vatandaş Erdoğan’a tepki göstermişti. Vatandaşın “Erdoğan diyor ki AFAD yetişti… Nerede” dediği sırada Habertürk yayının sesini kesmişti.