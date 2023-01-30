Rasim Ozan Kütahyalı, hayaller aleminde: Devreye girseydim İstanbul ve Ankara'da iktidar değişmezdi

Beyaz Futbol programının canlı yayınında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, ilginç bir konuşmaya imza attı.

Yayına alkollü olarak çıktığı iddia edilen Rasim Ozan Kütahyalı, yayında, “Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı. Bunu da herkes bilir. İstanbul ve Ankara'da iktidar değişmezdi.” diye konuştu.