Rasim Ozan Kütahyalı, hayaller aleminde: Devreye girseydim İstanbul ve Ankara'da iktidar değişmezdi
Köşe yazarı ve spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın canlı yayında söylediği sözler dikkat çekti. Kütahyalı, "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" dedi.
Beyaz Futbol programının canlı yayınında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, ilginç bir konuşmaya imza attı.
Yayına alkollü olarak çıktığı iddia edilen Rasim Ozan Kütahyalı, yayında, “Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı. Bunu da herkes bilir. İstanbul ve Ankara'da iktidar değişmezdi.” diye konuştu.
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