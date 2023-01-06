'Çok iddialıyım' dedi, altılı masada konuşulan adayı açıkladı
Altılı masanın 10’uncu toplantısı sona erdi. 9 saatten fazla süren toplantıda ortak cumhurbaşkanı adayı için istişarelere başlama kararı alındı. tv100 Gece Haberleri sunucusu Gökhan Taşkın ise canlı yayında Altılı Masa'nın adayını duyurdu.
Çok güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiyi aktaran tv100 Gece Haberleri sunucusu Gökhan Taşkın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “İşi uzatmayalım. Kemal Kılıçdaroğlu adayımız olsun demiş” dedi.
Ali Mahir Başarır görüntüleri paylaştı: Erdoğan, vatandaşa simit dağıttıktan sonra 'yüzen saray'ı ile tur attı