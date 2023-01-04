Fatih Portakal Altılı Masa'nın yetkili ismiyle görüştü görüştü: 'Aday çok net belli'

Gazeteci Fatih Portakal, aktif gazetecilik kariyerini sonlandırdıktan sonra YouTube kanalından yaptığı yayınlarla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Portakal, son yaptığı yayında Türkiye'nin en çok merak edilen ismi olan "altılı masanın adayı"nı paylaştı.

Altılı masada bulunan bir partinin yetkilisiyle olan görüşmesini aktaran Portakal, yetkili ismin “Altılı Masa’nın adayı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. Masa aşılabilecek bir kaç pürüz hariç Kılıçdaroğlu’nun adaylığında tam mutabakat sağladı.” ifadelerini kullandığını söyledi.