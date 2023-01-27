Özlem Gürses'in kedisi canlı yayını karıştırdı: 'Bunun olacağı belliydi'

Gazeteci Özlem Gürses Youtube canlı yayınındayken kedisi ortalığı karıştırdı. Canlı yayındaki anlar ve Gürses'in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

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Özlem Gürses, kendi adını taşıyan Youtube kanalında her gün gündemi değerlendirdiği sırada canlı yayın kazası yaşandı.

Ankara'da 30 Ocak'ta öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili konuştuğu sırada Gürses'in kedisi, dolabın üzerine zıplamaya çalışınca abajura çarparak bazı eşyaları devirdi.

Bir anda çıkan sesle arkasına dönen Gürses, "En nihayetinde bunun olacağı belliydi, nazar çıktı diyelim" dedi ve güldü.

Gürses'in mimikleri ve yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

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