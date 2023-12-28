MasterChef Mehmet Şef'ten final yorumu: Şampiyon kim olacak?

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef All Star'da final için geri sayım sürüyor.

MasterChef All Star'da finale kısa bir süre kalırken, Adını finale yazdırmak isteyen yarışmacılar bu hafta her gün bir ceket giyecek. Kalan iki yarışmacı ise elenerek MasterChef hayallerine veda edecek. İlk iki ceketin sahibi olan yarışmacılar adını finale yazdırırken dün akşam ise Esra Tokelli adlı yarışmacı üçüncü ceketin sahibi oldu.

"ZOR BİR FİNAL OLACAK"

Jüri üyesi olarak yer aldığı MasterChef All Star'da finale ilişkin İHA'ya konuşan MasterChef Türkiye'nin jürilerinden ünlü Şef ve Aşçı Mehmet Yalçınkaya, "Bu sene zaten program All Stardı. Bu yüzden de çok müthiş bir mücadele vardı. Artık sonlara yaklaşıyor, Ocak aynın ilk haftasında final yapacağız. Bizim için gerçekten güzel bir sezon oldu. Çünkü 5 yılın yarışmacıları bir araya geldi. Biz de sonucu merakla bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda son 5 ya da 7’yi tahmin ediyorduk ama bu yıl gerçekten bir tahminimiz yok. Herkesin şampiyon olur dediği görüldüğü gibi elendi. Sürprizlere açık ve zor bir final olacak" dedi.

Mehmet Yalçınkaya

MASTERCHEF ALL STAR FİNAL

MasterChef All Star'da zorlu parkurları başarılı bir şekilde tamamlayan 5 finalist, yarı final ve final etaplarında mücadele edecek. İki etaplı oyun sonunda jürilerden en yüksek puanı alan yarışmacı MasterChef All Star sezonunun şampiyonu olacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA SON 7'YE KİM KALDI?

MasterChef All Star'da son 7'ye kalan yarışmacılar; Kıvanç, Barbaros, Hasan, Tahsin, Eren, Sergen ve Esra oldu.

MASTERCHEF ALL STAR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor All Star sezonunun 1 Ocak'ta başlayacak olması nedeniyle Masterchef finalinin 31 Aralık'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem