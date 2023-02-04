Bir haftada ikinci kez: Habertürk'te yine 'gaz çıkarma' sesi duyuldu!

Habertürk'te yayınlanan "Olaylar ve Görüşler" programında canlı yayın sırasında gaz çıkarma sesine benzer bir ses duyuldu.

Daha önce canlı yayında ‘gaz çıkarma’ sesine benzer seslerin duyulması nedeniyle sosyal medyada gündem olan Habertürk yayınında yine benzer bir ses duyuldu.

Habertürk’te yayınlanan “Olaylar ve Görüşler” programında canlı yayın sırasında yine ‘gaz çıkarma’ sesine benzer bir ses duyuldu.

O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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