Metin Uca, 'bakın neymiş' diyerek gözaltına alınma sebebini açıkladı

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Metin Uca yaklaşık 4,5 saat süren gözaltı ve ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakıldı.

Metin Uca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile gözaltına alınma sebebini açıkladı. Uca paylaşıma; "4.5 saat sonra özgürüm. Bakın gözaltına alınma sebebim neymiş!" notunu düştü.

"MUHBİR VATANDAŞ 155'E BAŞVURUP...'

Metin Uca, "21 Ağustos 2022 tarihinde Edremit'teki gösterim esnasında oynadığım bir oyunda oyunu izlemeyen bir muhbir vatandaşın 155'e başvurup devlet büyüklerine hakaret ediliyor demesi sonrası gözaltına alınmışım. Çünkü UYAP'ta da gözükmüyor. Stefanos Yerasimos'un yazdığı Sultan Sofraları kitabında geçen ve Fatih Sultan Mehmet'in deniz kabuklularını çok severek yediğini anlatan bölümden sonra dönüp Diyanet İşleri Başkanı'na 'Siz yasak diyorsunuz ama benim ecdadım bayılarak yiyor; kime inanayım' sorusunu devlet büyüklerine hakaret, halkı kin ve nefrete sürüklemek olarak değerlendirmişler. İfademi verdim, sayın savcı bunun gösteri olduğunu anladı ve şimdi özgürüm" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem