'Erdoğan gibisini bulamayız' diyen vatandaş: 1400 TL ile geçiniyorum, ben niye ağlamıyorum

Aylık 1400 lira ile çok rahat geçindiğini söyleyen engelli bir vatandaşın açıklamaları çevredekilerin tepkisini çekti.

“Yüzde 42 engelim var 1400 lira ile geçiniyorum ben niye ağlamıyorum” diyen vatandaş “Engelli olduğum için devletimizden yardım geliyor” diye devam etti. Vatandaş, "Tayyipçi değilim. Tayyip Erdoğan gibi bir insanı da bulamayız." dedi.

Türkiye ekonomisinin de çok iyi olduğunu söyleyen vatandaş, “Ben 1400 TL ile geçiniyorum, kimse vıdı vıdı yapmasın” dedi.