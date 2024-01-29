Osmaniyeli anne: Çocuğumu doyurmak için şekerli su veriyorum, ilacını alamıyorum

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye’nin Mevlana Mahallesi’nde çok zor koşullarda yaşamaya çalışan Tunç ailesini ziyaret etti.

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CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Mevlana Mahallesi’nde zor koşullarda yaşam savaşı veren Tunç ailesini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Küçük bebeği olan kadın, tüplerinin ve sobalarının olmadığını, tek odalı eve 2 bin lira kirayı zor verdiklerini söyledi. Kucağındaki bebeğin hasta olduğunu söyleyen anne, Asu Kaya’ın “Doktora götürmediniz mi” diye sorması üzerine, çocuğunu doktora götürdüğünü ancak ilaç katkı payını ödeyecek parası olmadığı için ilaçlarını alamadığını söyledi. Anne, bebeğine bazen komşuların süt verdiğini ancak her zaman süt bulamadıkları için sıcak suya şeker katıp vererek bebeğini doyurmaya çalıştığını ifade etti. Asu Kaya, “Peki doyuyor mu” diye sorunca anne, “Doymuyor. Çünkü doyan bir kez ister. Dört beş kez yemek istiyor. O zaman da şekerleyip şekerleyip veriyorum” dedi.

Anneyi dinleyen Asu Kaya şunları söyledi:

“Sağlık sisteminiz de bu. Gariban çocuğunu doktora götürse ilacını alamıyor. Artan ilaç fiyatları ile birlikte ilaçların yüzdeleri tırmandı gitti. Yoksul insanlar, yiyecek ekmek bulamayanlar evin kirasını ödeyemeyenler, tek göz yere 2 bin lirayı denkleştirmeye çalışan bu insanlar bronşit olan çocuğun ilaç yüzdesini verebilecek durumda değil. Çocuğun ilaçlarını alamıyor. İşte Türkiye Yüzyılı bu. Çok övündüğünüz sağlık sistemi bu. Doktora gidiyor ama ilaç alamıyor. Adeta, Türkiye için yoksulluk yüzyılının başlangıcı oldu. Birileri sarayda şatafat içinde yaşarken bu çocuk geceleri sıcak suyun içinde şekerle annesi veriyor ve yatırıyor… Siz bu derin yoksulluğu görmek istemiyorsunuz. İşte bu sizin yarattığınız Türkiye. Saraylardan çıkın, vatandaşı görün. Osmaniye’deki bu vatandaşı görün. Türkiye’mizin dört bir yanında böyle.”

Kaynak: ANKA

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Osmaniye CHP
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