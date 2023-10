Birçok yakınını bombardımanda kaybeden Filistinli Halil Majdalawi yaşadıklarını anlattı

İsrail'in Gazze'ye saldırısı bir haftayı geçkin süredir devam ediyor. Çatışmalarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Özellikle İsrail güçlerinin vurduğu Gazze'te hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Gazze’de El Ehli Hastanesi’nin vurulması tüm dünya tarafından tepkiyle karşılandı.

Eskişehir’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nde doktora öğrencisi olan Filistinli Halil Majdalawi, yaklaşık 1 ay önce ailesinin yanından Türkiye’ye geldi. Halil Majdalawi'nin annesi ile babası sağ fakat birçok akrabası ve arkadaşı yaşanan bombardımanda hayatını kaybetti. Sevdiklerini kaybeden ve memleketi bombardımanla birlikte yıkılan Majdalawi, “Ben 2 yıldır Eskişehir’de oturuyorum. Yaklaşık 1 ay önce Gazze’ye ailemi ziyarete gitmiştim, yeni geldim. Aslında çok sakin bir durum vardı, biraz hareket vardı, ama oralar sakindi, savaş çıkmasına şaşırdık. Tüm ailem orada. Babam, annem, kardeşim hatta amcalarım, halalarım ve teyzelerim orada yaşıyorlar. Evleri ve toprakları orada ama yaşamak çok zor, insanlar hem bombalardan hem de açlıktan ölüyorlar. Her dakika bomba patlıyor, ailemin etrafında da bombalar patlıyor. Bombalardan çok sayıda akrabam, komşularım ve arkadaşlarım ya öldü ya da yaralandı. Üstelik günlük hayat zor çünkü temel ihtiyaçları karşılamak çok zor” dedi.

Gazze'de altyapı sıkıntısı yaşandığını söyleyen Halil Majdalawi, ailesiyle iletişim kurmadığını ve oradakilerin temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda sıkıntı yaşandığını belirtti. Konuyla ilgili Halil Majdalawi konuşmasına şöyle devam etti:

“İsrail, elektrik, su ve internet dâhil her şeyi kesti, abluka yaptı. Ailemle 2-3 günde bir haberleşiyoruz çünkü orada elektrik yok. Sadece bir camide elektrik var ve oraya gidip, telefonlarını şarj edebiliyorlar. Durum çok trajik. Benim teyzem, onun 5 oğlu ve 3 arkadaşım öldürüldü. İnsanlar her gün ölüyor. 12 gün içerisinde 4 bin insan öldürüldü ve bin 800’ü çocuktu, bu trajik bir durum ve önlememiz lazım. Dün hastaneye saldırıldığını izledik, İsrail tarafından bin insan öldürüldü. İsrail bu baskıyı uygulamamalıdır. Bombaların düştüğü yer evimize çok yakın, dün gece bir bomba 100 metre ötede patladı ve ailemin evi zarar gördü ama çok şükür hala annem, babam ve kardeşim orada yaşıyorlar. İnsanlar kaçmak, Gazze’den ayrılmak istemiyor.”

Kaynak: İHA