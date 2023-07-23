İmam Halil Konakcı: Hilafetin geri gelmesi için çalışacağız

Tepki çeken açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı, "Hilafet makamını geri istiyoruz, bunun için çalışacağız" dedi.

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Daha önce hilafet çağrısı yaptığı için hakkında suç duyurusunda bulunulan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı, yeniden hilafet çağrısı yaptı. Konakçı, "Biz o makamı geri istiyoruz, İslam adına geri istiyoruz." dedi. 

Tepki çeken konuşmalarıyla gündemden düşmeyen Konakcı, verdiği vaazda şunları söyledi:

"Söyleyin bana İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar o makamı? Anladınız mı niye lağvettiler o makamı 100 yıl önce. Çıksın biri desin ki Muhammed de bir adamdı, salavat yalakalıktı, şefaat yoktu, kabir azabı yoktu, Kuran vahiy değildi, Hz. Meryem iffetsizdi, istedikleri gibi konuşsun. Çıksın bir şarkıcı parçası Hz. Adem'e cahil diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar. Eğer o makam bugün olsaydı vallahi bir kimse bile konuşup, bir imam bile olsa söz sahibi olamazdı. İşte bunun için kaldırdılar. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız, ümmeti bir arada tutmak için çalışacağız. Ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı. Bu dini sahipsiz bıraktılar. Kafasına göre at koşturmaya başladılar. İşte o makam hala başımızda olsaydı çıkıp da ne Hz. Meryem'e, ne Adem'e, ne Havva'ya, ne şeriate, ne Kuran'a ne başörtüsüne, ne ezana, ne sarığa, ne çarşafa kimse karışamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz, İslam adına geri istiyoruz." 

DAHA ÖNCE DE HİLAFET ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Sezen Aksu’yu Bursa’da Mihraplı Camisi’nde verdiği vaazda hedef alan imam Halil Konakcı, hilafet çağrısı yaparak, “O sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu skandal ifadelerin ardından Konakçı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana, kanunlara uymamaya teşvik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu. 

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