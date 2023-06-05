Bitlis'te şimşeklerin geceyi gündüze çevirmesi anbean kameralara yansıdı

Bitlis'in Tatvan ve Güroymak ilçelerinde gece etkili olan yağış şimşekleri beraberinde getirdi. İlçelerde gök gürültüsü sesiyle ürkütürken, şimşekler geceyi aydınlattı.

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Bitlis ve ilçelerinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Özellikle Tatvan ve Güroymak ilçelerinde şimşek, yaydığı ışığın etkisiyle adeta geceyi gündüze çevirdi.

Kameralara anbean yansıyan gök gürültüsü sesiyle ürkütürken, gökyüzünde görsel şölen sunan şimşek ise ışığıyla geceyi aydınlattı.

Zaman zaman saniyelerce süren görsel şölen seyrine tatminsiz görüntüler sundu. Özellikle Van Gölü üzerinde oluşan ışıklar gecenin karanlığında kaybolan gölü ve şehri aydınlattı. Oluşan gök gürültüsü sonrası Tatvan ilçe merkezinde elektrikler bir süre kesilirken, şehir karanlığa gömüldü.

Yoğun gök gürültüsü ve şimşeğin ardından ise il genelinde kısa süreli dolu etkili oldu.

 
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