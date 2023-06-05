Samsun’u sağanak vurdu: 1 kişi yaşamını yitirdi

Samsun, sağanak yağışa teslim oldu. Şiddetli yağış hayatı felç etti. Şehir merkezinde bazı caddeler göle döndü. Yollar çöktü, bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi. Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi’nde sel sularına kapılan Şükrü Köksal hayatını kaybetti. Canik ilçesinde de bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak birçok ilçede zarara yol açtı. Samsun şehir merkezindeki bazı cadde ve sokakları da göle çevirdi. Araçlar ve yayalar yolda yürümekte zorlanırken, sağanağa yakalanan vatandaşlar, “Bir anda yağmur bastırdı. Her taraf göle döndü. Biz de ıslandık. İnşallah yetkililer bir an önce bu olumsuzlukları giderirler. Şehrin birçok noktasında burası gibi ya da buradan daha fazla su birikintileri oluştu” dediler.

Ladik Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemizde etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 05 Haziran Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “Şehrimizde etkisini gösteren yoğun sağanak yağışından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; her noktaya ulaşmak için tüm personel ve ekipmanlarımız ile canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarları dikkate alarak siz kıymetli vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA