Gece kulübünde dehşet anları: Şov için dökülen ispirto yangına sebep oldu

Şişli’de bir gece kulübünde çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto parlayınca o esnada içeride eğlenen birkaç kişi yanarak yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, polis ekipleri işletme çalışanlarını gözaltına aldı.

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Şişli’de geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde yaşanan olayda eğlence sürdüğü esnada çalışanlar, müşterilerine sürpriz yapmak istedi. Bu çerçevede çalışanlardan biri tezgaha ispirto dökerek ateşe verdi.

Kısa bir süre sonra ispirto dökülen iki bölümde alev sönünce, çalışan aynı yere tekrar ispirto döktü. Harlanınca parlayan alevler o esnada içeride eğlenen vatandaşların üzerine sıçradı. Olay nedeniyle içerideki çok saygıda kişi saç ve başlarına sıçraması nedeniyle alev alev yandı. Dehşet anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi saçları yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan birkaç kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda parlamanın çıkış sebebini tespit eden polis ekipleri, işletmede çalışanlarını gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Beyoğlu Taksim’de de önceki hafta Pazar günü yaşanan olayda, benzer şekilde ispirtolu şov yapan çalışanlar alevlerin parlaması sonucu 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Polis olayla ilgili 3 kişi gözaltına alırken, yaralılardan birinin hastanede yanık tedavisi gördüğü öğrenilmişti.

Kaynak: İHA

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