Komşuların bisiklet kavgasına biber gazı ile müdahale edildi

Beylikdüzü'nde bir şahıs komşusunun çocuğuna bisikletini etrafa çarpması sebebiyle tokat atınca aileler arasında sopalı kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle biterken yaşanan anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki binada yaşayan çocuğun bisikletini etrafa çarpmasından ve müsait olmayan alanlara park etmesinden komşuları rahatsız oldu. Komşularından biri kendisini uyarmasına rağmen aksini yapan çocuğa tokat attı.

Çocuğun durumu anne ve babasına anlatmasıyla, öfkeli aile ellerinde sopalarla akrabalarını da çağırarak komşularının evinin önüne geldi. Taraflar arasında sinirler gerilirken sokak bir anda savaş alanına döndü. Sesleri duyan sokak sakinleri durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, tarafları biber gazı kullanarak güçlükle ayırabildi. Olay sonrası iki taraf da karakola giderek birbirlerinden şikayetçi olurken yaşanan kavga anı çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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