Kocaeli'de aracıyla seyir halindeyken hayatının şokunu yaşadı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan sürücünün aracına bir kişinin havaya ateş etmesi üzerine saçmalar isabet etti.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, koşarak pompalı tüfekle havaya ateş etti.
O sırada saçmalar seyir halinde olan hafif ticari aracın arka camına isabet etti. O esnada neye uğradığını şaşıran sürücü, aracı durdurdu. Çift katlı camın bir katının kırıldığını gören sürücü, hemen polis ekiplerine haber verdi.
POLİS, ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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