İstanbul’da yürekleri ağza getiren görüntüler kamerada: Son anda kurtarıldı

Beyoğlu Tophane’de geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda, bir binanın 5. katında yaşayan kadın pencereye çıkarak sarkmaya başladı.

Kadının düşmek üzere olduğunu gören çevredeki vatandaşlar çığlık atarak kadını durdurmaya çalıştı.

O esnada kadının arkasından gelen bir kişi, onu son anda çekerek kurtardı. Yaşanan korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Bahçelievler Şirinevler’de ise üstgeçitten atlamaya çalışan şahsı vatandaşlar kurtardı.

Kaynak: İHA