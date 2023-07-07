Aykut Elmas'tan 'gece gelen zam' göndermeli skeç

Türkiye güne yeni zamlarla uyandı. Vergiler artarken iğneden ipliğe tüm ürünlere kademeli olarak zam geliyor. Noter, pasaport ve vize harçlarına büyük zam yapıldı. Yurt dışından getirilen telefon kullanım harcı da 6 bin liradan 20 bin liraya yükseldi.

%18 KDV alınan ürünlerde KDV %20, %8 KDV alınan ürünlerde KDV %10 oldu. Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçete için KDV %8’den %20’ye çıktı.

UYURKEN GELEN ZAMLAR SKEÇ KONUSU OLDU

Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas'ın gece gelen zamlarla ilgili çektiği skeç gündem oldu. Haberleri dinlerken uyuyan bir vatandaşı canlandıran Elmas, gece gelen zamları eleştirdi.

Elmas'ın göndermeli skeci gündem oldu.