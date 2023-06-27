Alım gücü düştü, kredi çekip dolar alanlar döviz bürolarına koştu!

Döviz kuru ve maliyete etki eden faktörlere dayalı bir şok yaşayan ekonomide fiyatlar yukarı doğru ivme kazanırken, vatandaşın alım gücü de eridi.

Artan dolar kuru sonrası enflasyon daha da yukarı çıkacağı endişesi ve alım gücünün düşmesiyle kredi çekip dolar alan vatandaşların kimi, kurbanlık alımı ve tatil planları için döviz bürolarına akın etti.

"HEMEN HEMEN 15 GÜNDÜR BÖYLE KUYRUK VAR"

Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulus semtinde yoğun şekilde bulunan döviz büroları ve kuyumcular vatandaşların akınına uğrarken kurbanlık almak için döviz bozduran Alaattin Kaplan, "İhtiyaç olduğu için bozdurdum. Yükselse de düşse de bizim için fark etmiyor. Mecbur bozdurduk. Kredi çekip dolar almıştık, şimdi onu bozduracağız. Bu kadar sıra olmasını beklemiyordum. Hemen hemen 15 gündür böyle kuyruk var" dedi.

"GURBETÇİLER OLARAK ALIM GÜCÜMÜZ ÇOK DÜŞTÜ"

Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de ikamet eden Ayhan Üstün ailesi ile vakit geçirmek için Türkiye’ye geldiğini belirterek, "Para bozdurmak için geldik buraya. Kurban Bayramı vesilesiyle doğan çeşitli harcamalarım için bozduracağım. Bozdurmak zorundayız. Elimizde lira kalmadığı için bozduruyorum. Bizim alım gücümüz çok düştü. Önceden bin avroya aldığımız bir şeyi şu an 2 bin avroya alıyoruz. Gurbetçiler olarak alım gücümüz çok düştü" diye konuştu.

VERİLER ORTAYA KOYDU: EKONOMİK KRİZ TÜKETİCİYİ VURDU

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 91,1 iken Haziran ayında yüzde 6,5 oranında azalarak 85,1 oldu. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak güven vermedi ve haziran ayında son üç ayın en düşük seviyesine indi.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ DE SERT DÜŞTÜ

Ayrıca, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 70,6 iken haziranda yüzde 2,2 azalışla 69,1'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi mayısta 94 iken bu ay yüzde 8,8 azalarak 85,8 oldu.

Mayısta 100,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7,8 düşüşle bu ay 92,7 olarak kayıtlara geçti. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise mayısta 99,1 iken haziranda yüzde 6,2 azalışla 93 olarak hesaplandı.

Kaynak: Gerçek Gündem