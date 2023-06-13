'Aldığımız 7 bin lira maaş, ev kiramız da olmuş 8 bin lira; ben ne yiyeyim arkadaş?'

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği ve emek örgütleri, emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin artırılması talebiyle bugün Ankara’daki Ulus Meydanı’nda eylem yaptı.

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DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği ve emek örgütlerinin emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin artırılması talebiyle Ankara’da yaptığı eylemi izlemeye gelen 65 yaşındaki Mehmet Karabulut, “Simit 5 TL olmuş. Lokantaya girip de bir yemek yiyemiyorsun. Aldığımız 7 bin lira maaş ya. Ev kiramız da olmuş 8 bin lira. Ben ne yiyeyim arkadaş? Yönetemeyen çekilsin gitsin. Simit aldım, ancak gücümüz ona yetiyor. Meyve suyunu da alamadım, para yok. Emekli bu durumda” dedi.

Eylemi izlemeye gelen 65 yaşındaki Mehmet Karabulut, emekli olduğunu ve geçinemediğini belirterek ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

“Simit 5 TL olmuş. Lokantaya girip de bir yemek yiyemiyorsun. Ben, 2001’de Demiryolları’nda emekli oldum. Bizim intibak zammımızı da vermediler. Aldığımız 7 bin lira maaş ya. Ev kiramız da olmuş 8 bin lira. Ben ne yiyeyim arkadaş? Yönetemeyen çekilsin gitsin. Simit aldım, ancak gücümüz ona yetiyor. Meyve suyunu da alamadım, para yok. Emekli bu durumda. Bundan sonra ülke yönetilse ne olacak? Ev kiram 5 bin lira oldu, 2 bin lira para kalıyor bana. Maliye Bakanı değişiyor, dolar başını aldı gidiyor. Hani ekonomiyi yükseltecektin? Şu anda kurban 10 bin lira. Kurban kesemiyorum ki. Neyle keseyim? 7 bin lira maaş alıyorum. 5 bin TL kira, 2 bin lira para kalıyor. Ben neyle geçineyim.”

“EV KENDİMİN OLDUĞU HALDE YİNE DE YETMİYOR"

Emekli maaşının 8 bin 500 olduğunu söyleyen 70 yaşındaki Nuri Temiz ise “Ev kendimin olduğu halde yine de yetmiyor. Ayda 2 bin lira doğal gaz parası veriyorum. Elektrik, su… Ne kaldı geriye? Üç engellim var, bir de ben dört. Ben böbrekten rahatsızım. Karım tedavi görüyor. Yetmiyor. Ne olacak? Açlıktan öleceğiz” dedi.

Kaynak: ANKA

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Ankara Türkiye ekonomisi ekonomik kriz
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