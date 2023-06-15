Bayram öncesi otogarlardan kötü haber: 'Yakıta gelen zamlardan fiyat artışı olacak'

Kurban Bayramı tatili nedeniyle otobüslerde boş yer kalmazken firmalar ek seferler için hazırlık yapıyor. Otobüs firmaları yetkilileri ise akaryakıt fiyatlarındaki artışların biletlere de zam olarak yansıyacağını ifade ediyor.

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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından otobüs biletleri satılmaya başlandı. Tatil bölgelerine veya memleketine gitmek isteyenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın yolunu tuttu.

Normal seferlerde boş koltuk kalmazken seyahat firmaları ilave seferler için hazırlıklara başladı. Sektör yetkilileri bilet fiyatlarında da artış yaşandığını ifade etti.

Kurban Bayramı tatili öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda (Esenler Otobgarı) otobüs biletleri tükenmeye başladı. Ek seferler için hazırlık yaptığını söyleyen seyahat firması yetkilisi Cem Kıral, “Normal seferlerimiz doldu, ilave seferleri hazırlamaktayız. Son güne bırakanların yer bulmaları imkansız oluyor” dedi.

"NORMAL SEFERLERİMİZ DOLDU, İLAVE SEFERLERİ HAZIRLAMAKTAYIZ"

Özel bir seyahat firmasının yetkilisi Cem Kıral, “Bilet satışları şu anda tükenmek üzere. Normal seferlerimiz doldu, ilave seferleri hazırlamaktayız. Arife gününe kadar tüm seferlerimiz dolu durumda. Güzel bir bayram geçireceğimize inanıyoruz. Kazasız, belasız bir bayram olur, hepimiz için. Okullar kapanıp, üniversite sınavı bittikten sonra bayram hazırlığı başlıyor. O süre zarfında da geçen yıla göre yoğunluk aynı durumda” dedi.

"SON GÜNE BAKTIKLARI ZAMAN YER BULMALARI İMKANSIZ"

Bayram öncesi bilet fiyatlarının arttığını ifade eden Kıral, “Son dönemlerde yakıta gelen zamlardan dolayı ufak bir fiyat artışımız olacak. Vatandaşların erkenden bilet alması daha iyi olur. Bilet alımını son güne bıraktıkları zaman yer bulmaları imkansız oluyor. Şu an bilet almak isteyenler, bilet bulabilir. Bilet almayı son güne bırakanlar yer bulmakta problem yaşayabilir” diye konuştu.

"BİLETLERİ İKİ GÜN ÖNCEDEN ALDIK"

Bayram için memleketine dönen Emirhan Top, “Öğrenciyim, Bursa Yenişehir’e gidiyorum. Yurt ile ilgili işlemler vardı, onları hallettim. Final sınavlarımız da bitti. Bayram yaklaşıyor, eve dönüyoruz. Hem yakınları ziyaret edeceğiz. Biletleri iki gün önceden almıştık. Şu an biletler tükenmiş. Şu an bir yoğunluk var” şeklinde konuştu.

“15 GÜN ÖNCE AYIRTTIM"

Elazığ’a yolculuk yapan Gürsel Çolak, “Yolculuğumuz Elazığ’a. Her sene Elazığ’a gidiyoruz. Bu yıl kurban bayramına denk geldiği için 2 hafta önceden gidiyoruz. Kurbanımızı orada keseceğiz. 15 gün önce yer ayırttım, bir hafta öncede aldım. Ben bilet konusunda bir sıkıntı çekmedim. Ama bundan sonra bilet alacaklar sıkıntı çekebilir” şeklinde konuştu.

 
 
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