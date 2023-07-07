Resmi Gazete'de yayımlandı... Noter, pasaport ve vize harçlarına büyük zam: Yurtdışından getirilen telefon kullanım harcı 20 bin oldu!
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.
Yurtdışından getirilen telefonun kayıt ücretleri ne kadardı?
2015 yılında 131 TL
2016 yılında 138 TL
2017 yılında 149
2018 yılında 500 TL
2019 yılında 1500 TL
2020 yılında 1838 TL
2021'de 2 bin 738 TL
2023 yılında 6 bin 91 TL