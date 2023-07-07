Resmi Gazete'de yayımlandı... Noter, pasaport ve vize harçlarına büyük zam: Yurtdışından getirilen telefon kullanım harcı 20 bin oldu!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.

Yurtdışından getirilen telefonun kayıt ücretleri ne kadardı?

2015 yılında 131 TL

2016 yılında 138 TL

2017 yılında 149

2018 yılında 500 TL

2019 yılında 1500 TL

2020 yılında 1838 TL

2021'de 2 bin 738 TL

2023 yılında 6 bin 91 TL