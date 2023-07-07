Sınır kapısında taciz: Gümrük memuru için harekete geçildi

Sınır kapısında görevli bir gümrük memurunun, motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye gelen İngiliz Laura Brend isimli bir kadına yönelik tavrı sosyal medyada gündem oldu. İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı ve memur pasif göreve çekildi.

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Sınır kapısında görevli bir gümrük memurunun, motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye gelen İngiliz Laura Mills isimli bir kadına yönelik tavrı sosyal medyada gündem oldu. İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı ve memur pasif göreve çekildi.

Motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye gelen İngiliz turiste gümrük memurunun davranışları sosyal medyada taciz olarak yorumlandı. İngiliz kadın ise o anları sosyal medyada paylaştı. Memurun, turist kadına üst üste sorular yönelttiği anlar dikkat çekti. O anlar, turist kadının aksiyon kamerasına yansıdı.

Turist kadına, erkek arkadaşının olup olmadığını soran memur, kadına kahve içmeyi teklif etti. Ardından, "Benden hoşlandın mı" diye soran memurun tavırları sosyal medyada tepki çekti. Kadın turist ise o anları, "Türkiye sınırını yalnız bir kadın olarak geçmek" notuyla paylaştı.

Öte yandan, İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı ve memur pasif göreve çekildi.

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