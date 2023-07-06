Mahalle muhtarı, AKP'li belediye başkanını Erdoğan'a şikayet etti

Atakum Körfez Mahalle Muhtarı Fidan Yenigün, SBB'nin Kurupelit Yat Limanı'na yapmayı planladığı otel projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektupla şikayet etti.

Mahalle muhtarı, AKP'li belediye başkanını Erdoğan'a şikayet etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), vatandaşların gece gündüz gezip spor yaptığı, sandalyesini atıp çayını yudumladığı Kurupelit Yat Limanı'na otel yapmayı planlıyor. Bunun için iki kez imar planı değişikliğini belediye meclisinde kabul eden SBB'ye CHP'li meclis üyeleri ve mülk sahipleri dava açmış, imar planları hakkında  yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. 

YARGI KARARLARI SONRASI SATIŞ 

SBB yargı kararları sonrası Kurupelit Yat Limanı'nda yer alan itfaiye binası ve çevresindeki 3 dönümlük araziyi satışa çıkarmak için belediye meclisine teklif getirdi. Belediye meclisinde geçtiğimiz günlerde kabul edilen teklifin ardından satış kararı İl Encümeni'ne gelecek. CHP'li meclis üyeleri satış kararına da dava açmaya hazırlanırken, vatandaşlar change.org'ta imza kampanyası başlattı. Projeye tepkiler çığ gibi büyürken, Atakum Körfez Mahallesi Muhtarı Fidan Yenigün, SBB'nin otel projesini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti. 

ERDOĞAN'A MEKTUP YAZDI 

Mektup yazan Muhtar Yenigün, mektubunda süreci anlatarak, "Mahallemizde bulunan Kurupelit Yat Limanı mevkisinde 3 bin 500 metrekarelik arazi içinde Kurupelit Düğün Salonu ve itfaiyeninde bulunduğu kamuya ait alanın satış kararı, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce alınmıştır. Hemen yanında yeşil alandan turizm alanı ve otel projesine çevrilmeye çalışılan mahkemesi devam eden kamuya ait yeşil alanda mevcuttur. Körfez Mahallesi çok gözde olmasına rağmen birçok alanda eksiktir. Çocuk parkı yoktur, kadın kültür merkezi yoktur. Mahallemizde bir toplanma alanı mevcuttur. Olası bir depremde insanların ulaşamayacağı noktadadır. Kıyı yapılaşma ne kadar doğrudur, her yer inşaat beton yığını oldu mahallemizde. Belediyeye ait bina kamuya açılabilir, halkın ihtiyaçları için değerlendirilebilir, etrafında çocuk parkı yapılabilir.Başka hiçbir yerimiz yok "ifadelerini kullandı. 

12 BİN İNSAN YAŞIYOR 

Erdoğan'dan talepte bulunan Muhtar Yenigün, "Sayın Cumhurbaşkanım size bir anne olarak yalvarıyorum. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın, mahalle sakinlerinin tek nefes alma alanınını elimizden almasınlar. Ülkemizin yaşadığı felaketler göz önüne alındığında bu durum size ehemmiyetsiz gelebilir.Lakin 12 binin üzerinde bu mahallede yaşayan vatandaşınız var. Yaşlılara, çocuklara verdiğiniz kıymeti biliyor, gereğini yapmanızı temenni ediyorum "şeklinde konuştu. 

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