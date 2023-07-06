'Aynı noktadayım, Türkiye’nin gerçek çoğulculuğunu yansıtan bir kültürel zemine ihtiyacımız var'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, daha önce yaptığı hegemonya açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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2018 yılında, “Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek" diyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sözlerinin arkasında durdu, “Bizim bir kültürel hegemonyaya karşı başka bir kültürel hegemonyaya değil, bizim gerçek anlamda doğal kültürel etkileşim zeminine ihtiyacımız var” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda, Kazdağları Ekoloji Festivali'nden, ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği'ne kadar pek çok etkinlik yasaklanmış, Fahrettin Altun’un sözleri gündeme gelmişti. Son günlerde ise AKP’li belediyelerin daha önce duyurdukları şenlik ve konser programlarını iptal etmesinin ardından Fahrettin Altun’un yeni açıklamalarının zamanlaması manidar bulundu. Altun, ayrıştırıcı bir dil ile muhalefete yüklendi.

İletişim Başkanı Altun, katıldığı bir televizyon programında o sözlerine açıklık getirdi. Altun, "Yıl 2018. Henüz bu göreve başlamamıştım. Birgün İstiklal Caddesi’nde bir kitapçıya girmiştim. Kitapçıda hemen girişte tüm okurların, müşterilerin en iyi şekilde göreceği yerde, terör örgütü mensuplarının övüldüğü, halihazırda hapishanede terörle iltisakı dolayısıyla cezalı olan kişilerin, firari olarak yurt dışına kaçan isimlerin yazdığı kitapların olduğu bir rafla, bir tezgahla karşılaştım." ifadelerini kullandıktan sonra şu şekilde devam etti:

"Hiçbir şekilde Türkiye’nin gerçek kültürel dünyasını, Türkiye’nin yayın dünyasını yansıtmayan ve o yayın dünyasındaki çoğulculuktan eser taşımayan bir kültürel iktidar gösterisiyle karşı karşıya kaldığımı düşündüm. Bunun üzerine o tezgahın fotoğrafını çektim ve o fotoğrafı şu mesajla birlikte sosyal medyada paylaştım: “Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek!”
Bugün hâlâ o attığım sosyal medya mesajı üzerinden bana yönelik çeşitli eleştirilerde bulunuluyor. Oysa ben hâlâ aynı noktadayım."

"TÜRKİYE'NİN GERÇEĞİNİ YANSITMIYOR"

Hegemonyanın gerçeğini yansıtmadığını belirterek ayrıştırıcı bir dil kullanan Fahrettin Altun, şunları söyledi:

"O kültürel hegemonya, Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye’nin gerçek renklerini, Türkiye’nin gerçek çoğulculuğunu yansıtan bir kültürel zemine, çoğulculuğa ihtiyacımız var."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşmasını şu şekilde bitirdi:

"Bizim bir kültürel hegemonyaya karşı başka bir kültürel hegemonyaya değil, bizim gerçek anlamda doğal kültürel etkileşim zeminine ihtiyacımız var.

Mahalle baskısıyla kendinden olmayanı ötekileştiren, dışlayan, ona hakaret eden, ağır baskı uygulayan o linç kültürüne karşı, o linç kültürünün iktidarına karşı bizim kültürel çoğulculuğu savunmamız gerekir. Terör örgütlerini öven, FETÖ’ye methiyeler dizen, PKK’yı romantize eden sözümona çalışmaların “Türkiye gerçeği budur” diye yansıtılması kültürel faşizmdir.Ve buna karşı çıkmaya biz mecburuz…"

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