Kesik yiyen Soylu'nun fedaileri, Yeni Şafak yazarını hedef aldı

Yeni kabinede yer verilmeyen Süleyman Soylu'ya yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi'nin İstanbul İl Başkanı Ali Çoban, Yeni Şafak yazarını sert ifadelerle hedef aldı.

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Kesik yiyen Soylu'nun fedaileri, Yeni Şafak yazarını hedef aldı

28 Mayıs seçimlerinin Cumhur İttifakı'nnın adayı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kazanılması sonrası yeni kabinede kendisine yer bulamayan son yılların tartışmalı ismi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 

SOYLU'NUN FEDAİLERİ SAHNEDE 

Son olarak Soylu'ya yakınlığa ile bilinen Milli Beka Hareketi'nin İstanbul İl Başkanı Ali Çoban, Yeni Şafak yazarı Taha Hüseyin Karagöz'ü sert ifadelerle hedef aldı. 

Çoban paylaşımında "Emir aldığın ağa babalarına söyle maaşına zam yapsınlar. Daha çok işimiz var senle. Her gün sana tane tane anlatacağım, uykuların kaçacak" ifadelerini kullanırken; Karagöz de Çoban'a yanıt verdi. 

Kesik yiyen Soylu'nun fedaileri, Yeni Şafak yazarını hedef aldı - Resim : 1

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE FAİLLERİ BELLİDİR"

Karagöz paylaşımında, "2 gündür bu mafyatik tipler tarafından tehditler geliyor Dikkate aldığımdan değil de arkalarına aldıkları toy çocukları hataya düşürürler diye bu tweet'i buraya bırakıyorum Başıma bir şey gelirse faili bellidir Avukatım gerekli işlemleri yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kesik yiyen Soylu'nun fedaileri, Yeni Şafak yazarını hedef aldı - Resim : 2

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