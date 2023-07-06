Şanlıurfa'da kuduz vakası görüldü

Siverek Kaymakamlığı ilçede bir kişinin kuduz vakası nedeniyle tedavi altına alındığı açıklandı.

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Şanlıurfa'da kuduz vakası görüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası nedeniyle bir kişi tedavi altına alındı.

Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kuduz vakası nedeniyle bir kişinin tedavi altına alınmasının ardından konuyla ilgili araştırma yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmada köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda da kuduz vakasına rastlanmıştır. İlçe Hıfzıssıha Kurulu toplanmış olup konuyla ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde karantina uygulamaları yapılmıştır. Ayrıca belediyemiz, Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bununla birlikte şüpheli durumların derhal yetkili mercilere bildirilmesi ve herhangi bir vakada ivedilikle sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir."

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