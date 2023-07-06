CHP’li Çakırözer’den sansüre tepki: “İktidar Merdan Yanardağ üzerinden TELE1’i kapatma operasyonu yapıyor”

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle kanala yedi gün yayın durdurma ve yüzde beş idari para cezası uyguladı.

Yanardağ, Tele1’deki “4 Soru 4 Yanıt” programında Abdullah Öcalan ile ilgili kullandığı sözleri nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçlamasıyla tutuklanmış, ardından RTÜK kanal hakkında inceleme başlatmıştı.

Yayında kullandığı sözlerin suç olduğuna dair hiçbir mahkeme kararı olmamasına rağmen gazeteci Merdan Yanardağ 9 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu.

“İKTİDAR YANARDAĞ ÜZERİNDEN TELE1’İ KAPATMA OPERASYONU YAPIYOR”

Gerçek Gündem’e konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, iktidarın Merdan Yanardağ üzerinden Tele1’i kapatma operasyonu yaptığını söyledi. Çakırözer, iktidarın seçimler öncesi ve sonrasında kullandığı 84 milyonu kucaklama ile muhalif kesimlerle uzlaşma ifadelerinin tamamen lafta kaldığını ifade etti:

“İktidarın tüm bu yaptığı hem Merdan Yanardağ’ı cezaevinde tutma hem de Tele1’i kapatmaya karar verdiklerini gösteren bir operasyonun adımı.”

“TELE1 BİR CEZA DAHA ALIRSA KAPATILACAK”

Tele1’in önceden de ceza aldığını vurgulayan Çakırözer, kanalın bir ceza daha alması durumunda lisansının iptal olacağını yani kapatılacağını belirtti. Cezanın kanalı kapatmak için verildiğini söyleyen Çakırözer, “Merdan Yanardağ ve Tele1 üzerinden hem basın kuruluşlarına hem halkın haber verme hakkı için uğraş veren gazetecilere hem de topluma bir gözdağı veriliyor” diye konuştu.

“HEM YANARDAĞ’A HEM TELE1’E YARGISIZ İNFAZ YAPILIYOR”

2019’da Meclis’te yapılan yargı reformunda alınan kararlara göre eleştiri maksadıyla yapılan açıklamaların suç teşkil etmeyeceğini belirten Çakırözer, Yanardağ’ın da tamamen eleştiri hakkını kullandığını söyledi:

“Yanardağ, yayında iktidar kanadından birinin açıklamalarının üzerine ironik bir şekilde yorum hakkını kullanıyor. Bu suç sayılamaz. Ancak Yanardağ’ın 10 dakikalık konuşmasını bir dakikaya cımbızlayıp montajlayarak önce Yanardağ’ı cezaevinde tuttular, şimdi ise kanala en ağır cezayı verdiler. Hem Yanardağ’a hem de kanala yargısız infaz yapılıyor.”

“AKP, BASINA VE MUHALEFETE YÖNELİK BASKILARINI ARTIRACAK”

Yanardağ’ın sözlerinin suç teşkil ettiğine dair mahkeme kararının bile olmadığını belirten Çakırözer, AKP’nin basın mensuplarına ve muhalefete yönelik baskılarını giderek artıracağını ifade etti.

Verilen cezanın Türkiye’nin itibarını daha da zedeleyecek bir adım olduğunu söyleyen Çakırözer, “Bu karar mahkemeden mutlaka dönecektir çünkü ortada mahkeme kararı dahi yokken en ağır ceza verildi. Bunun Tele1’in avukatları tarafından yapılacak itirazlarla mahkemeden döneceğine inanıyorum. Eğer yargıçlar varsa bu kararın dönmesi gerekir” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem