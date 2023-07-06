CHP sosyal medya grubunda ne oldu? İşte danışman tartışmasının ayrıntıları!

GERÇEK GÜNDEM - Sema Kızılarslan - Sercan C. Güler



CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, dünden beri gündemde olan ve bazı CHP’lileri rahatsız eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş ile ilgili bir tweet attı. Gökçen yazdığı tweette Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

CHP’li İlayda Koçoğlu, içinde yer aldığı ve kurucusu olduğu CHP Medya isimli grupta bu tweeti paylaştığı için gruptan atıldığını anlattı.

“GENEL MERKEZDEN ARAYIP, ‘BİR VEKİLİN AÇIKLAMALARINI PAYLAŞAMAYACAĞIMI’ SÖYLEDİLER”

Gerçek Gündem’e konuşan Koçoğlu, gruptan çıkarıldıktan dakikalar sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarından Taner Ay’ın kendisini arayarak “Ne kadar seviyesiz biri olduğunuzu belli ettin” dediğini aktardı.

Koçoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Beş yıldır bu grupta düzenli paylaşımlar yapıyorum. Resmi bir görevim bulunmasa da hem belediyeden haberleri hem de Gökçe Hanım'ın tweetlerini paylaşıyorum. Bugün Gökçe'nin genel başkanı eleştiren tweetini paylaştım ve paylaşır paylaşmaz çıkarıldım kendi kurduğum gruptan. 5-6 dakika sonra genel merkezden Taner Ay tarafından arandım. Grupta sadece genel başkanın ve genel merkez yöneticilerinin açıklamalarının paylaşılması gerektiğini ve bir vekilin açıklamalarını paylaşamayacağımı söyledi.

Ben de ‘Bana masal anlatmayın. O grubu ben kurdum. Eleştiri olunca mı bu grubun kurumsallığı aklınıza geldi? Gökçe’nin açıklamalarını aylardır paylaşıyorum’ dedim.’ ‘Ne kadar seviyesiz biri olduğunuzu belli ettin’ deyince telefonu yüzüne kapattım. Bütün olay bundan ibaret.”

AY: GÖREV SÜRESİ BİTENLER GRUPTAN AYRILDI

İlayda Koçoğlu’nun iddialarının ardından ulaştığımız tartışmanın diğer tarafı olan Taner Ay ise, bahsi geçen Whatsapp grubunun CHP’nin dış ilişkiler biriminin grubu olduğunu belirterek, görev süresi biten isimlerin gruptan ayrıldığını ve gruptan da yalnızca Koçoğlu’nun çıkarılmadığını belirtti.

Taner Ay, “Bununla ilgili Ünal Çeviköz ve danışmanları görev süresi bittiklerinde gruptan ayrıldılar. Haliyle, Namık Beyin yeni ekibi, Gizem Hanım geldi. Gizem Hanım gelince, sadece o değil birçok kişi vardı orada. Onların birçoğu yöneticilikten çıkarıldı. Asıl dış ilişkiler birimiyle ilgilenen yöneticiler var şu anda orada” dedi.

Koçoğlu’nun gruba yalnızca tek yönlü olarak Gökçe Gökçen’in tweet’lerini attığını söyleyen Taner Ay, “Bununla ilgili birkaç sefer uyarılmasına rağmen. Orada, bizim Whatsapp grubumuzda hiçbir milletvekilinin paylaşımları atılmıyor. Orası sadece basını bilgilendirmek için kullanılan bir platform. Ve sadece kendisi değil, 6-7 kişi orada yöneticilikten çıkarıldı. Dış ilişkiler sorumlusu olan Gizem Hanımın yönetiminde şu an” diye konuştu.

Taner Ay sözlerini şöyle noktaladı:

“Normalde nezaketle ayrılması gereken bir gruptu ve bununla ilgili basından sürekli aranıyorduk. ‘Farklı bir grup mu kuruldu, o gruba ekleyin’ gibilerinden. Yani gayri resmi bir duruma getirmeye çalıştı.”

Gerçek Gündem’in ulaştığı bir diğer grup yöneticisi de Tamer Ay’ın iddialarını doğrulayarak Koçoğlu dışındaki isimlerin de yöneticilikten çıkartıldığını belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem