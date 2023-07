Erdoğan'dan partisine uyarı: Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanmış sahte videoları mitinglerde izleten Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, "Kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışı edildi. Siyasi tarihimize kara leke olarak geçecek pek çok örnekle karşılaştık. Ne kadar ahlaki değer varsa hepsini çiğnediler. Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini biz kurtardık" diye konuştu.

Erdoğan AKP'nin oylarındaki 'negatifliği' gördüğünü vurguladığı konuşmasında partisinin il başkanlarını uyararak; "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz" dedi.

Öte yandan Erdoğan emekli maaşlarında yapılacak artış hakkında; "Bakanlara talimat verdim, emekli maaş zamlarıyla ilgili çalışma başlıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"TÜRK DEMOKRASİSİNİN NAMUSUNU VE ŞEREFİNİ BİZ KURTARDIK"

"14 Mayıs'ta toplam 323 milletvekili ile ittifakımızı sandıktan birinci çıkaran milletimiz, cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 52.18 oranıyla gelecek beş sene boyunca bize verdi. Seçimlerin sadece partimiz için değil, Türkiye için çok aydınlık günlere vesile olacağına inanıyorum. Bize güvenen, bize inanan milyonların umutlarını boşa çıkarmayacağız. Güçlü desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum.

Seçimlerle ilgili bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Türkiye çok kritik bir seçim yaşadı. Siyaset mühendisleri sahneyi bir an olsun terk etmedi. Muhalefetin yalan rüzgarı hiç dinmedi. Partimizle ile ilgili iftiraların arkası hiç kesilmedi. İtibar suikastlarıyla siyasetçiler hedef alındı. Kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışı edildi. Siyasi tarihimize kara leke olarak geçecek pek çok örnekle karşılaştık. Ne kadar ahlaki değer varsa hepsini çiğnediler. Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini biz kurtardık. Sandıklara giden her vatandaşımızı demokrasi kahramanı olarak görüyoruz. Gerilime prim vermediğiniz için, kardeşlik siyasetini yücelttiğiniz için her birinizi kutluyorum."

"OYLARIMIZDAKİ NEGATİF AYRIŞMAYI GÖRMEZDEN GELMİYORUZ"

"Siyasetçiler için her seçim bir imtihandır. Arkasında büyük bir halk desteğiyle kurulan ama şu an ismini dahi hatırlamadığımız pek çok parti bulunuyor. Rakiplerinden daha kapsamlı, daha cesur ve objetif bir şekilde hatalarımızı kusurlarımızı tespit etmeye çalıştık. Asla zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Şımaranlardan asla olmadık. Anamızın ak sütü gibi helal olan tarihi başarımızı kutlarken, özeleştirimizi de yapıyoruz.

Tartışmasız zaferimize rağmen partimizin oylarında görülen negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz. Tüm bu sıkıntıların kaynağını il il sandık sandık inceliyoruz. Nerede bir hatamız olmuşsa kabullenecek ve düzeltmenin yollarını arayacağız. Gerekli adımları atacağız. Kadroları takviye etmemiz, yeni yüzlerle güçlendirmemiz gerekiyorsa bunu yapacağız. Seçim sonuçlarının işaret ettiği çizgide şimdiden başladık. Yaş aldıkça gençleşen, kendini yenilemeyi başaran bir parti olduğumuz görülecektir."

AKP'Lİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CHP'Lİ BELEDİYELERİ HEDEF ALDI

"İki belediye başkanı cumhurbaşkanı olacağız diye kendi şehirlerinin yolunu unuttular. Adana'dan Antalya'ya, Aydın'dan İzmir'e nereye baksak aynı vizyonsuzlukla karşılaşıyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz. Bugün birbirlerine demediklerini bırakmayan, yarın can ciğer olmaktan tereddüt etmezler.

CHP zihniyetinden kurtarılmayı bekleyen illerimiz gün sayıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz."

"GENEL BAŞKANLARIN OLMADIĞI BİR PARLAMENTO VAR"

"Zihniyet değişmedikten sonra, CHP Genel müdürlüğüne kimin getirildiğinin bizim için hiçbir önemi yok. CHP genel başkanı bebek katilini öven gazetecilere sahip çıkıyor. Partisinin grup toplantılarında önüne gelene hakaret ediyor, iftira atıyor. Bu zatın 12. seçim yenilgisinin üzerinden 33 gün geçti, ancak bu zat bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla neyin pazarlığını yaptığını açıklamadı. Her seçimde kazanamazsam istifa ederim demesine rağmen, hangi odakların tükürdüğünü yalattığını söylemedi.

Bu parlamentonun bir bahtsızlığı da var. Genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var. Bu anlayış iflas etmiştir.

Şimdi sadece ve sadece kendi işimize bakıyoruz ve 31 Mart'ta yerel seçimlerden alacağımız zafer karnesiyle ülkemize hizmet edeceğiz. Fuzuli tartışmalarla vakit israf etmektense tüm enerjimizi projelerimize harcıyoruz. Kendi oyun planımıza sadık kaldık. Hiçbir şey bizi şehirlerimize hizmet etmekten alıkoyamaz. 8 ay sonra milletin kantarına çıkacak belediye başkanlarımızdan azami gayret beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Şehirlerimizin ihtiyaçları neyse, tek tek hal yoluna koyacağız."